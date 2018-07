Willie Nile (24 July 2018)

Time Artist Title Buy

7:36 AM State Radio Doctor Ron the Actor iTunes | Amazon

7:32 AM The Shins Name For You iTunes | Amazon

7:29 AM Gorillaz Humility iTunes | Amazon

7:19 AM Dropkick Murphys Blood iTunes | Amazon

7:15 AM Slightly Stoopid One More Night iTunes | Amazon

7:10 AM U2 Angel Of Harlem iTunes | Amazon

7:06 AM White Denim It Might Get Dark iTunes | Amazon

7:03 AM The Specials GangSters iTunes | Amazon

6:53 AM The Posies The Glitter Prize iTunes | Amazon

6:50 AM Kathleen Edwards Back To Me iTunes | Amazon

6:45 AM The Lone Bellow May You Be Well iTunes | Amazon

6:42 AM Frank Turner Little Changes iTunes | Amazon

6:37 AM Juliana Hatfield A Little More Love iTunes | Amazon

6:33 AM Pete Yorn and Scarlett Johansson Iguana Bird iTunes | Amazon

6:31 AM Sly & The Family Stone Everyday People iTunes | Amazon

6:24 AM JJ Cale Cocaine iTunes | Amazon

6:21 AM Billy Gibbons Rollin And Tumblin iTunes | Amazon

6:17 AM Peter Bradley Adams The Mighty Storm iTunes | Amazon

6:12 AM All Hot Rod Lincoln iTunes | Amazon

6:08 AM Semisonic F N T iTunes | Amazon

6:05 AM Death Cab For Cutie Gold Rush iTunes | Amazon

5:54 AM Green Day Tired Of Waiting For You iTunes | Amazon

5:47 AM Low Cut Connie All These Kids Are Way Too High iTunes | Amazon

5:44 AM The National Reserve No More iTunes | Amazon

5:37 AM Tokyo Police Club Hercules iTunes | Amazon

5:33 AM Jared Hart The Leo iTunes | Amazon

5:27 AM Jim Boggia Born To Run iTunes | Amazon

5:24 AM Keller Williams Love Handles iTunes | Amazon

5:20 AM Hamish Anderson No Good iTunes | Amazon

5:15 AM Alejandro Escovedo Shave The Cat iTunes | Amazon

5:12 AM Harper Simon Shooting Star iTunes | Amazon

5:09 AM Jesse Malin Whitestone City Limits iTunes | Amazon

5:03 AM Ray Lamontagne Paper Man iTunes | Amazon

4:55 AM Chris Stapleton Midnight Train To Memphis iTunes | Amazon

4:52 AM Black Pistol Fire Lost Cause iTunes | Amazon

4:48 AM The Charlatans Totally Eclipsing iTunes | Amazon

4:45 AM Joe Jackson Baby Stick Around iTunes | Amazon

4:32 AM Suzanne Vega Unbound iTunes | Amazon

4:28 AM Willie Nile Children Of Paradise iTunes | Amazon

4:25 AM Matthew Sweet Out Of My Misery iTunes | Amazon

4:21 AM INXS Elegantly Wasted iTunes | Amazon

4:17 AM M Ward Miracle Man iTunes | Amazon

4:13 AM The Devil Makes Three Chase The Feeling iTunes | Amazon

4:08 AM The Rolling Stones Can You Hear The Music iTunes | Amazon

4:04 AM LeRiche Nomadic Heart iTunes | Amazon

4:00 AM Norah Jones Light As A Feather iTunes | Amazon

3:55 AM Chadwick Stokes Back to the Races iTunes | Amazon

3:51 AM Eli Paperboy Reed As I Live And Breathe iTunes | Amazon

3:46 AM Snow Patrol Wild Horses iTunes | Amazon

3:44 AM Rockpile Teacher Teacher iTunes | Amazon

3:41 AM The Magpie Salute Can You See iTunes | Amazon

3:37 AM Keith Monacchio Saber Tooth Tiger live iTunes | Amazon

3:32 AM Ian Hunter You Nearly Did Me In iTunes | Amazon

3:30 AM Blitzen Trapper War Is Placebo iTunes | Amazon

3:26 AM Matthew Logan Vasquez Sierra Blanca iTunes | Amazon

3:22 AM Jonah Smith When We Say Goodnight iTunes | Amazon

3:16 AM Paul McCartney Come On To Me iTunes | Amazon

3:13 AM Bob Marley & The Wailers Roots, Rock, Reggae iTunes | Amazon

3:08 AM Talking Heads People Like Us iTunes | Amazon

3:04 AM Interpol The Rover iTunes | Amazon

3:00 AM Red Hot Chili Peppers Under The Bridge iTunes | Amazon

2:56 AM Chris Rea The Road To Hell iTunes | Amazon

2:53 AM Bob Dylan Someday Baby iTunes | Amazon

2:44 AM Arctic Monkeys Four Out Of Five iTunes | Amazon

2:40 AM Johnny Marr The Tracers iTunes | Amazon

2:37 AM The Hold Steady Sequestered In Memphis iTunes | Amazon

2:33 AM Experiment34 Cut The String iTunes | Amazon

2:28 AM Joe Walsh Rocky Mountain Way iTunes | Amazon

2:23 AM Boz Scaggs Rock And Stick iTunes | Amazon

2:14 AM Paul Cauthen Resignation iTunes | Amazon

2:10 AM Supertramp Give A Little Bit iTunes | Amazon

2:07 AM Patrick Fitzsimmons Sorrow iTunes | Amazon

2:03 AM Kaiser Chiefs I Predict A Riot iTunes | Amazon

1:59 AM Bob Moses Heaven Only Knows iTunes | Amazon

1:55 AM The Hollies Long Cool Woman In A Black Dress iTunes | Amazon

1:52 AM PJ Harvey You Said Something iTunes | Amazon

1:49 AM The Riverwinds Change For The Better iTunes | Amazon

1:46 AM Liz Brasher Body Of Mine iTunes | Amazon

1:43 AM Lucero For The Lonely Ones iTunes | Amazon

1:40 AM David Bowie Golden Years iTunes | Amazon

1:32 AM Brick & Mortar Train iTunes | Amazon

1:28 AM Utopia Love In Action iTunes | Amazon

1:22 AM Arcade Fire Normal Person iTunes | Amazon

1:19 AM Iggy Pop Funtime iTunes | Amazon

1:15 AM The Alarm Two Rivers iTunes | Amazon

1:07 AM Eric Clapton and Friends Someday iTunes | Amazon

1:04 AM The Inoculated Canaries Count Me Out iTunes | Amazon

12:58 AM The Grateful Dead Fire On The Mountain iTunes | Amazon

12:55 AM Jay Farrar & Benjamin Gibbard California Zephyr iTunes | Amazon

12:52 AM Pete Yorn Precious Stone iTunes | Amazon

12:47 AM Anthony Krizan Break It Down iTunes | Amazon

12:44 AM Blues Traveler Accelerated Nation iTunes | Amazon

12:40 AM 7Horse One Week iTunes | Amazon

12:37 AM Jackie Greene Crazy Comes Easy iTunes | Amazon

12:33 AM Glen Burtnik Where Music Lives iTunes | Amazon

12:28 AM Southern Culture On The Skids Freak Flag iTunes | Amazon

12:25 AM John Fogerty w/ Billy Gibbons The Holy Grail iTunes | Amazon

12:21 AM The Record Company Coming Home iTunes | Amazon

12:17 AM Grace Potter & The Nocturnals Mr. Columbus iTunes | Amazon

12:06 AM Eddie Vedder My City of Ruins iTunes | Amazon

12:01 AM The Verbs Simple Kind Of Girl iTunes | Amazon

11:57 PM Mudcrutch Dreams Of Flying iTunes | Amazon

11:53 PM Ash Confessions In The Pool iTunes | Amazon

11:50 PM Live Love Lounge iTunes | Amazon

11:47 PM Mudhoney Paranoid Core iTunes | Amazon

11:42 PM Arthur Buck Forever Waiting iTunes | Amazon

11:40 PM The Interrupters Title Holder iTunes | Amazon

11:31 PM Sweet Spirit Los Lonely Girls iTunes | Amazon

11:27 PM Leftover Salmon Analog iTunes | Amazon

11:23 PM Dentist Night Swimming iTunes | Amazon

11:20 PM Alicia Witt Younger iTunes | Amazon

11:11 PM Rayland Baxter Strange American Dream iTunes | Amazon

11:06 PM Sonic Blume Sunflower Bean iTunes | Amazon

11:02 PM Deal Casino Paper Planes iTunes | Amazon

10:58 PM The Get Up Kids Maybe iTunes | Amazon

10:56 PM Glorietta Golden Lonesome iTunes | Amazon

10:51 PM Belly Shiny One iTunes | Amazon

10:46 PM Stan Ridgway Drive, She Said iTunes | Amazon

10:44 PM Ike Reilly Long Dreadful Time iTunes | Amazon

10:36 PM White Denim Magazin iTunes | Amazon

10:27 PM Roger Daltrey Get On Out Of The Rain iTunes | Amazon

10:22 PM Dan Fogelberg Crow iTunes | Amazon

10:18 PM Dispatch Cross The World iTunes | Amazon

10:15 PM Seth Swirsky Old Letter iTunes | Amazon

10:10 PM American Aquarium Tough Folks iTunes | Amazon