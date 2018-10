Danny Clinch/Sea Hear Now Festival (27 September 2018)

Time Artist Title Buy

4:49 PM U2 Even Better than the Real Thing iTunes | Amazon

4:46 PM The Longshot Cult Hero iTunes | Amazon

4:42 PM Dave Matthews Band Ants Marching iTunes | Amazon

4:35 PM Lucero Everything Has Changed iTunes | Amazon

4:30 PM The Wild Feathers Leave Your Light On iTunes | Amazon

4:24 PM Feist My Moon My Man iTunes | Amazon

4:18 PM The Molochs I Wanna Say To You iTunes | Amazon

4:14 PM Jorma Kaukonen Been So Long iTunes | Amazon

4:10 PM Johnny Marr Hi Hello iTunes | Amazon

4:08 PM Bahamas Stronger Than That iTunes | Amazon

3:59 PM Stevie Ray Vaughan Come On part III iTunes | Amazon

3:55 PM Paul Rodgers The Hunter iTunes | Amazon

3:51 PM Tom Petty & The Heartbreakers I Should Have Known It iTunes | Amazon

3:46 PM Frank Turner I Still Believe iTunes | Amazon

3:39 PM The Interrupters Title Holder iTunes | Amazon

3:35 PM Interpol Flight Of Fancy iTunes | Amazon

3:32 PM Ryan Adams Two iTunes | Amazon

3:28 PM John Fogerty Train Of Fools iTunes | Amazon

3:24 PM Chris Stamey Greensboro Days iTunes | Amazon

3:18 PM Nakia Yonder Wall iTunes | Amazon

3:13 PM Dire Straits Skateaway iTunes | Amazon

3:00 PM Blitzen Trapper Summer Rain iTunes | Amazon

2:57 PM Elle King Shame iTunes | Amazon

2:53 PM Treat Her Right I Think She Likes Me iTunes | Amazon

2:46 PM John Butler Trio Tell Me Why iTunes | Amazon

2:42 PM 7Horse Main In Black iTunes | Amazon

2:38 PM Robert Randolph and the Family Ban Shake It iTunes | Amazon

2:33 PM The Allman Brothers Band Southbound Again iTunes | Amazon

2:30 PM Tommy Malone Home iTunes | Amazon

2:26 PM Eric Lindell Heavy Heart iTunes | Amazon

2:20 PM The Kooks Believe iTunes | Amazon

2:15 PM The Psychedelic Furs Sister Europe iTunes | Amazon

2:12 PM Bun E Carlos w/ Robert Pollard Do Something Real iTunes | Amazon

2:09 PM Matthew Sweet Out Of My Misery iTunes | Amazon

2:00 PM Joe Bonamassa Spanish Boots iTunes | Amazon

1:51 PM Jimi Hendrix Experience Can You See Me iTunes | Amazon

1:47 PM Billy Hector Someday Baby iTunes | Amazon

1:41 PM Neville Jacobs Wasted iTunes | Amazon

1:38 PM Randall Bramblett Sun Runs iTunes | Amazon

1:34 PM Animal Years Caroline iTunes | Amazon

1:32 PM The Lumineers Ho Hey iTunes | Amazon

1:28 PM Lera Lynn w/ Dylan LeBlanc What Is Love iTunes | Amazon

1:24 PM The Struts w/ Kesha Body Talks iTunes | Amazon

1:20 PM The Animals Boom Boom iTunes | Amazon

1:16 PM Free The Stealer live iTunes | Amazon

1:10 PM Davy Knowles & Back Door Slam Hear Me Lord iTunes | Amazon

1:07 PM The Marcus King Band Homesick iTunes | Amazon

12:56 PM The Rolling Stones Sympathy for the Devil iTunes | Amazon

12:51 PM Bruce Cockburn Waterwalker iTunes | Amazon

12:43 PM Billy Gibbons Missin Yo Kissin iTunes | Amazon

12:37 PM Dispatch Letter To Lady J iTunes | Amazon

12:34 PM Glen Phillips Duck And Cover iTunes | Amazon

12:30 PM Soul Asylum Black Gold iTunes | Amazon

12:23 PM Jill Sobule Where Do I Begin iTunes | Amazon

12:18 PM Alejandro Escovedo Outlaw For You iTunes | Amazon

12:14 PM Jerry Lee Lewis Pink Cadillac iTunes | Amazon

12:08 PM The Revelations Why When Love Is Gone iTunes | Amazon

12:05 PM Black Pumas Black Moon Rising iTunes | Amazon

11:57 AM Steely Dan Do It Again iTunes | Amazon

11:53 AM Finlay Morton Chasing The American Dream iTunes | Amazon

11:48 AM Echo & The Bunnymen Lips Like Sugar iTunes | Amazon

11:45 AM Sonic Blume Sunflower Bean iTunes | Amazon

11:38 AM Blackberry Smoke Run Away From It All live, acoustic iTunes | Amazon

11:34 AM John Hiatt Only the Song Survives iTunes | Amazon

11:31 AM The Waterboys Medicine Bow iTunes | Amazon

11:24 AM Mercy Union Chips And Vics iTunes | Amazon

11:20 AM Rhett Miller Total Disaster iTunes | Amazon

11:17 AM The Doughboys Black Sheep iTunes | Amazon

11:15 AM Rodney Crowell Tobacco Road live iTunes | Amazon

11:10 AM Chris Rea The Road To Hell iTunes | Amazon

11:07 AM Richard Thompson The Rattle Within iTunes | Amazon

11:00 AM Spirit Mr. Skin iTunes | Amazon

10:55 AM Joss Stone Right To Be Wrong iTunes | Amazon

10:44 AM Amos Lee Louisville iTunes | Amazon

10:40 AM Jesse Malin Leaving Babylon iTunes | Amazon

10:37 AM Joe Grushecky and the Houserockers More Yesterdays Than Tomorrows iTunes | Amazon

10:33 AM Parliament Tear The Roof Off The Sucker Give Up The F iTunes | Amazon

10:28 AM Jose James Kissing My Love iTunes | Amazon

10:22 AM The Record Company Make It Happen iTunes | Amazon

10:17 AM Gary Clark Jr Bright Lights iTunes | Amazon

10:13 AM Ben Harper Bring The Funk iTunes | Amazon

10:05 AM Jefferson Airplane Today iTunes | Amazon

9:57 AM Little Steve and the Disciples Of I Saw The Light iTunes | Amazon

9:53 AM John Mellencamp Walk Tall iTunes | Amazon

9:50 AM Ray Lamontagne & The Pariah Dogs This Love Is Over iTunes | Amazon

9:45 AM The Longshot Cult Hero iTunes | Amazon

9:39 AM Doyle Bramhall II w/ Eric Clapton Everything You Need iTunes | Amazon

9:35 AM Quincy Mumford Thank You iTunes | Amazon

9:31 AM Damien Jurado Silver Timothy iTunes | Amazon

9:29 AM Milo Greene Move iTunes | Amazon

9:23 AM Mudcrutch Lover Of The Bayou iTunes | Amazon

9:18 AM Ari Hest Sato iTunes | Amazon

9:15 AM Badfinger Baby Blue iTunes | Amazon

9:10 AM The Jayhawks Gonna Be A Darkness iTunes | Amazon

9:05 AM Matt Costa Ballad Of Miss Kate iTunes | Amazon

8:57 AM Sonny Landreth The High Side iTunes | Amazon

8:54 AM U2 Instant Karma iTunes | Amazon

8:44 AM Marshall Crenshaw Mary Anne iTunes | Amazon

8:42 AM Matthew Sweet Years iTunes | Amazon

8:29 AM Dexter Freebish Leaving Town iTunes | Amazon

8:25 AM Beck Wow iTunes | Amazon

8:20 AM Paul McCartney Dominoes iTunes | Amazon

8:15 AM moe. Darkness iTunes | Amazon

8:11 AM Led Zeppelin The Wanton Song iTunes | Amazon

8:07 AM Johnny Marr Day In Day Out iTunes | Amazon

7:54 AM The Blind Boys of Alabama Higher Ground iTunes | Amazon

7:51 AM Elvis Costello and the Imposters Unwanted Number iTunes | Amazon

7:46 AM Gomez Little Pieces iTunes | Amazon

7:41 AM Dawes Feed The Fire iTunes | Amazon

7:38 AM The Avett Brothers Satan Pulls The Strings iTunes | Amazon

7:25 AM War Low Rider iTunes | Amazon

7:21 AM Hamish Anderson No Good iTunes | Amazon

7:15 AM Peter Himmelman Eleventh Confession iTunes | Amazon

7:11 AM Joe Bonamassa Redemption iTunes | Amazon

7:07 AM Rodney Crowell Telephone Road iTunes | Amazon

6:51 AM Los Lobos The Fear iTunes | Amazon

6:47 AM Foo Fighters Big Me iTunes | Amazon

6:42 AM The Smithereens Lust For Life iTunes | Amazon

6:37 AM Mott The Hoople All The Way From Memphis iTunes | Amazon

6:29 AM Ben Kweller Wasted & Ready iTunes | Amazon

6:25 AM Bird Streets Carry Me iTunes | Amazon

6:22 AM JD McPherson On The Lips iTunes | Amazon

6:17 AM The Selector On My Radio iTunes | Amazon

6:11 AM The Black Crowes Thorn in My Pride iTunes | Amazon

6:07 AM The Kooks Believe iTunes | Amazon