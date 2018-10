Rachel Ana Dobken (19 October 2018)

Time Artist Title Buy

9:09 AM Traffic John Barleycorn

9:05 AM The Record Company Make It Happen

9:00 AM Caitlin Canty Still Here

8:56 AM Stone Senate Lazy River

8:52 AM Blackberry Smoke Run Away From It All live, acoustic

8:47 AM Jose James Kissing My Love

8:42 AM Jethro Tull Cross-eyed Mary

8:38 AM Rain Parade The Real World

8:34 AM Little Feat Long Distance Love

8:30 AM Paul Weller Mayfly

8:27 AM Doyle Bramhall II w/ Eric Clapton Everything You Need

8:23 AM Mindy Smith Jolene

8:17 AM Hozier Nina Cried Power

8:14 AM Al Green Take Me To The River

8:11 AM The Adult Net Incense And Peppermints

8:07 AM Tokyo Police Club Hercules

8:03 AM Gin Blossoms Hey Jealousy

7:59 AM Van Morrison Old Old Woodstock

7:55 AM The Magpie Salute Can You See

7:50 AM Paul McCartney Dominoes

7:44 AM Josh Zuckerman The Turn Around

7:41 AM U2 I Will Follow

7:37 AM Death Cab For Cutie Autumn Love

7:31 AM Dispatch Con Man

7:27 AM Kurt Vile Loading Zones

7:24 AM Neville Jacobs Wasted

7:15 AM Kris Gruen Body In Motion

7:12 AM Charlie Mars Let The Meter Run

7:04 AM Ray Davies Poetry

7:00 AM Chris Stamey Greensboro Days

6:57 AM Black Pumas Black Moon Rising

6:53 AM Bird Streets Carry Me

6:49 AM The Pretenders Time

6:46 AM The Marcus King Band Homesick

6:42 AM Modern Crowds Turnaround

6:37 AM Lee Michaels Do You Know What I Mean

6:33 AM Mark Knopfler Good On You Son

6:29 AM Lukas Nelson and Promise Of The Re Start To Go

6:24 AM My Morning Jacket One Big Holiday

6:19 AM Joe Strummer London Is Burning

6:15 AM Talking Heads Psycho Killer live

6:12 AM Bonnie Raitt Down To You

6:06 AM Alice In Chains Never Fade

6:03 AM Cheap Trick No Direction Home

5:58 AM Susan Tedeschi It Hurt So Bad

5:54 AM The Shins New Slang

5:51 AM Tommy Bolin w/ John Scofield Savannah Woman

5:48 AM Brian Larney The Crossing

5:44 AM Hiss Golden Messenger Rock Holy

5:41 AM Alejandro Escovedo Sonica USA

5:39 AM The Longshot Cult Hero

5:36 AM Plainfield Slim & The Groundhawgs Hideout

5:28 AM Rhett Miller Total Disaster

5:24 AM Eagle Eye Cherry Save Tonight

5:20 AM The Kooks Believe

5:15 AM Grant-Lee Phillips and Josh Rouse Empire State

5:09 AM Dar Williams Summer Child

5:06 AM Gorillaz Tranz

5:02 AM Red Hot Chili Peppers Taste The Pain

4:58 AM Santana Jingo

4:54 AM Dan Auerbach Shine On Me

4:51 AM Josh Ritter Love Is Making Its Way Back Home

4:48 AM Matthew Sweet Years

4:45 AM James Maddock Discover Me

4:41 AM Beck Chemtrails

4:35 AM deSoL Mona Lisa

4:30 AM Richard Thompson The Rattle Within

4:26 AM Nakia Yonder Wall

4:22 AM Incubus Summer Romance Anti-Gravity Love Song

4:11 AM Bob Dylan Like a Rolling Stone

4:07 AM Charles Bradley Stay Away

4:03 AM The Allman Brothers Band Revival

4:00 AM Quincy Mumford Thank You

3:56 AM The Riverwinds Change For The Better

3:53 AM Neil and Liam Finn Anger Plays A Part

3:50 AM Mumford And Sons Guiding Light

3:45 AM George Harrison What Is Life

3:39 AM The Magpie Salute High Water live, acoustic

3:33 AM Smalltalk Fountain Of You

3:28 AM Lera Lynn w/ Dylan LeBlanc What Is Love

3:24 AM The Record Company Make It Happen

3:15 AM 7Horse Man In Black

3:12 AM Nick Lowe Cracking Up

3:08 AM Ari Hest Until Next Time

3:05 AM Rubblebucket Annihilation Song

3:00 AM The Damnwells I Am A Leaver

2:56 AM Elvis Costello The Beat

2:53 AM Dr Dog That Old Black Hole

2:50 AM The Devil Makes Three Bad Idea

2:46 AM Interpol Complications

2:38 AM Johnny Marr Hi Hello

2:34 AM Jody Joseph & The Average Joes What If I Should Fall

2:29 AM Tom Petty & The Heartbreakers Nowhere

2:26 AM Elle King Shame

2:23 AM Doyle Bramhall II w/ Eric Clapton Everything You Need

2:20 AM Van Morrison Crazy Love

2:15 AM Scars On 45 Mad Little Thing Called Love

2:11 AM Sonny Landreth Louisiana 1927

2:08 AM Leslie West One More Drink For The Road

2:05 AM The Inoculated Canaries Count Me Out

2:01 AM Pearl Jam Daughter

1:56 AM Gotye Smoke And Mirrors

1:53 AM J Mascis See You At The Movies

1:49 AM The Grip Weeds Vibrations

1:46 AM Bob Marley & The Wailers Roots, Rock, Reggae

1:37 AM Cowboy Junkies A Common Disaster

1:32 AM Jose James Kissing My Love

1:27 AM The Smashing Pumpkins 1979

1:23 AM Death Cab For Cutie Autumn Love

1:15 AM Garcia/Grisman/Rice So What

1:12 AM Jill Sobule Where Do I Begin

1:09 AM Farrar, Johnson, Parker, Yames Old LA

1:05 AM Greta Van Fleet When The Curtain Falls

1:03 AM Gnarls Barkley Who Cares

10:58 PM Pete Yorn w/ Liz Phair Here Comes Your Man

10:53 PM The English Beat Best Friend

10:49 PM Neville Jacobs Wasted

10:44 PM moe. Haze

10:39 PM Paul Weller Mayfly

10:36 PM The Marcus King Band Homesick

10:23 PM B T O blue collar

10:20 PM Amos Lee Louisville

10:16 PM Michael Franti & Spearhead Say Hey I Love You

10:11 PM Dispatch Bang Bang

10:05 PM Bob Moses Back Down