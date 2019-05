Tommy LaBella (08 May 2019)

Time Artist Title Buy

3:02 AM Derek & The Dominoes Tell The Truth iTunes | Amazon

2:55 AM Robert Randolph And The Family Ban Born Again iTunes | Amazon

2:51 AM Foals Exits iTunes | Amazon

2:47 AM The Lumineers Gloria iTunes | Amazon

2:43 AM Turin Brakes Pain Killer Summer Rain iTunes | Amazon

2:40 AM Better Oblivion Community Center Dylan Thomas iTunes | Amazon

2:26 AM Trey Anastasio Ghost Of The Forest iTunes | Amazon

2:23 AM Nick Waterhouse I Feel An Urge Coming On iTunes | Amazon

2:21 AM James Laid iTunes | Amazon

2:16 AM Omicron J Trauma Leave You Alone iTunes | Amazon

2:13 AM The Candles Blue Skies And Sun iTunes | Amazon

2:09 AM Toad the Wet Sprocket Is It For Me iTunes | Amazon

2:05 AM Tame Impala Borderline iTunes | Amazon

2:03 AM Ben Harper and the Innocent Crimin Pink Balloon iTunes | Amazon

1:57 AM Savoy Brown Tell Mama iTunes | Amazon

1:50 AM Cake Sheep Go To Heaven iTunes | Amazon

1:47 AM Lost Leaders Extra Ordinary iTunes | Amazon

1:43 AM Rose Of The West Roads iTunes | Amazon

1:39 AM Rob Dye My Baby Left Me Yesterday iTunes | Amazon

1:36 AM Steve Earle I Feel Alright iTunes | Amazon

1:26 AM Dylan LeBlanc Renegade iTunes | Amazon

1:21 AM Pearl Jam Jeremy iTunes | Amazon

1:15 AM Los Coast Monsters iTunes | Amazon

1:11 AM Joe Jackson Fabulously Absolute iTunes | Amazon

1:08 AM Spoon Do You iTunes | Amazon

1:04 AM Vampire Weekend This Life iTunes | Amazon

1:00 AM Alberta Cross Lay Down iTunes | Amazon

12:56 AM Bob Mould Lost Faith iTunes | Amazon

12:53 AM Jeff Tweedy Family Ghost iTunes | Amazon

12:49 AM Mott The Hoople Sweet Jane iTunes | Amazon

12:45 AM Josh Ritter Losing Battles iTunes | Amazon

12:42 AM Pat Guadagno BUS STOP live iTunes | Amazon

12:37 AM String Cheese Incident Drive iTunes | Amazon

12:34 AM Devon Gilfillian Get Out And Get It iTunes | Amazon

12:31 AM Eels You Are The Shining Light iTunes | Amazon

12:26 AM Crosby, Stills & Nash Long Time Gone iTunes | Amazon

12:21 AM Lynyrd Skynyrd Swamp Music iTunes | Amazon

12:18 AM Ride Future Love iTunes | Amazon

12:14 AM Son Volt Down To The Wire iTunes | Amazon

12:10 AM The Beaches Snake Tongue iTunes | Amazon

12:07 AM REM Begin The Begin iTunes | Amazon

12:04 AM Cautious Clay Sidewinder iTunes | Amazon

11:59 PM Jeffrey Gaines Hero In Me iTunes | Amazon

11:55 PM Rusted Root Send Me On My Way iTunes | Amazon

11:48 PM The Black Crowes Time Will Tell iTunes | Amazon

11:42 PM The Black Crowes My Morning Song iTunes | Amazon

11:38 PM The Black Crowes No Speak No Slave iTunes | Amazon

11:33 PM The Black Crowes Black Moon iTunes | Amazon

11:30 PM The Black Crowes Hotel Illness iTunes | Amazon

11:25 PM The Black Crowes Sometimes Salvation iTunes | Amazon

11:19 PM The Black Crowes Bad Luck iTunes | Amazon

11:13 PM The Black Crowes Thorn in My Pride iTunes | Amazon

11:07 PM The Black Crowes Remedy iTunes | Amazon

11:03 PM The Black Crowes Sting Me iTunes | Amazon

10:58 PM Hollis Brown Do Me Right iTunes | Amazon

10:51 PM The Boxmasters I Wanna Go Where You Go iTunes | Amazon

10:46 PM Jesse Malin Oh Sheena iTunes | Amazon

10:42 PM Cage The Elephant w/ Beck Night Running iTunes | Amazon

10:31 PM Syd Barrett Gigolo Aunts iTunes | Amazon

10:27 PM Lissie Dreams iTunes | Amazon

10:24 PM The Black Keys Lo/Hi iTunes | Amazon

10:21 PM The Shins Half A Million Flipped iTunes | Amazon

10:15 PM Graham Parker Discovering Japan acoustic iTunes | Amazon

10:12 PM David Bromberg The Holdup iTunes | Amazon

10:05 PM Phish Farmhouse iTunes | Amazon

10:00 PM Reid Genauer and Folks Conspire To Smile iTunes | Amazon

9:56 PM The Dream Syndicate Put Some Miles On iTunes | Amazon

9:53 PM The Romantics When I Look In Your Eyes iTunes | Amazon

9:49 PM Missing Persons Words iTunes | Amazon

9:45 PM Johnny Marr Armatopia iTunes | Amazon

9:38 PM moe. Downward Facing Dog iTunes | Amazon

9:35 PM Shovels & Rope Keeper iTunes | Amazon

9:27 PM Bailen I Was Wrong iTunes | Amazon

9:23 PM Mt Joy Sheep iTunes | Amazon

9:19 PM The Lumineers Gloria iTunes | Amazon

9:16 PM Sarah Borges & The Broken Singles Do It For Free iTunes | Amazon

9:12 PM Meat Puppets Warranty iTunes | Amazon

9:07 PM Marcia Ball Shine Bright iTunes | Amazon

9:04 PM Shannon McNally Street People live iTunes | Amazon

8:55 PM Chris Isaak Heart Shaped World iTunes | Amazon

8:52 PM Frank Lombardi w/ Emily Grove Colors Awoke iTunes | Amazon

8:47 PM Talking Heads Life During Wartime iTunes | Amazon

8:34 PM Courtney Barnett Everybody Here Hates You iTunes | Amazon

8:30 PM Chris Barron Darken My Door iTunes | Amazon

8:22 PM Dave Hause The Ditch iTunes | Amazon

8:15 PM Yardbirds Heart Full Of Soul iTunes | Amazon

8:10 PM The Guggenheim Grotto Her Beautiful Ideas iTunes | Amazon

8:07 PM Briston Maroney Caroline iTunes | Amazon

8:03 PM Derek Trucks and Susan Tedeschi Keep Your Lamp Trimmed And Burning iTunes | Amazon

8:00 PM George Harrison If Not For You iTunes | Amazon

7:56 PM Bruce Springsteen Hello Sunshine iTunes | Amazon

7:48 PM Golden Earring Radar Love iTunes | Amazon

7:45 PM The Blasters No Other Girl iTunes | Amazon

7:42 PM Eli Paperboy Reed Burn Me Up iTunes | Amazon

7:33 PM Brother Andrew Lonely iTunes | Amazon

7:18 PM Levon Helm Tennessee Jed iTunes | Amazon

7:15 PM The Grateful Dead Stagger Lee iTunes | Amazon

7:09 PM Grateful Dead Black Peter iTunes | Amazon

6:59 PM Peter Gabriel Intruder iTunes | Amazon

6:55 PM The Heavy How You Like Me Now? iTunes | Amazon

6:51 PM Ray Davies w/ Spoon See My Friends iTunes | Amazon

6:46 PM Foxygen Follow The Leader iTunes | Amazon

6:42 PM Supertramp Give A Little Bit iTunes | Amazon

6:38 PM Citizen Cope Hours On End iTunes | Amazon

6:32 PM Hamish Anderson What You Do To Me iTunes | Amazon

6:29 PM Jimi Hendrix Angel iTunes | Amazon

6:25 PM The Hold Steady The Weekenders iTunes | Amazon

6:23 PM Omicron J Trauma Leave You Alone iTunes | Amazon

6:18 PM Rose Of The West Roads iTunes | Amazon

6:10 PM Temples Mesmerise iTunes | Amazon

6:07 PM Matthew Logan Vasquez Ghostwriters iTunes | Amazon

5:57 PM Pete Yorn Rock Crowd iTunes | Amazon

5:47 PM The Allman Brothers Band Trouble No More iTunes | Amazon

5:44 PM Son Volt Devil May Care iTunes | Amazon

5:39 PM Dylan LeBlanc Renegade iTunes | Amazon

5:34 PM My Jerusalem No One Gonna Give You Love iTunes | Amazon

5:27 PM Los Coast Monsters iTunes | Amazon

5:21 PM Tyler Ramsey A Dream Of Home iTunes | Amazon

5:17 PM Mudcrutch The Wrong Thing To Do live iTunes | Amazon

5:12 PM Social Distortion 99 to Life iTunes | Amazon

5:08 PM Woodfish Wasteland iTunes | Amazon

4:59 PM Bryan Ferry Slave To Love iTunes | Amazon

4:55 PM The Record Company Off The Ground iTunes | Amazon

4:50 PM The Rolling Stones Love Is Strong iTunes | Amazon

4:46 PM OZWALD As The Crow Flies iTunes | Amazon