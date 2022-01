The Top 90 of 2021

1) JAPANESE BREAKFAST – Jubilee

2) ARLO PARKS – Collapsed in Sunbeams

3) LEON BRIDGES – Gold-Diggers Sound

4) DISPATCH – Break Our Fall

5) AARON FRAZER – Introducing…

6) JESSE MALIN – Sad And Beautiful World

7) FOO FIGHTERS – Medicine at Midnight

8) ROBERT PLANT and ALISON KRAUSS – Raise The Roof

9) THE WAR ON DRUGS – I Don’t Live Here Anymore

10) NICK WATERHOUSE – Promenade Blue

11) CRANSTON DEAN – When It Rains

12) ST. VINCENT – Daddy’s Home

13) DAVE HAUSE – Blood Harmony

14) JON BATISTE – We Are

15) THEY MIGHT BE GIANTS – Book

16) MY MORNING JACKET – My Morning Jacket

17) DURAND JONES and the INDICATIONS – Private Space

18) MODEST MOUSE – The Golden Casket

19) THE RECORD COMPANY – Play Loud

20) IMELDA MAY – 11 Past The Hour

21) LORD HURON – Long Lost

22) THE BLACK KEYS – Delta Kream

23) THE WALLFLOWERS – Exit Wounds

24) TORI AMOS – Ocean to Ocean

25) NATHANIEL RATELIFF and the NIGHT SWEATS – The Future

26) YOLA – Stand For Myself

27) IDLES – Crawler

28) SNAIL MAIL – Valentine

29) Taylor Swift – Red (Taylor’s version)

30) WEEZER – OK Human

31) BRANDI CARLILE – In These Silent Days

32) ISRAEL NASH – Topaz

33) JULIEN BAKER – Little Oblivions

34) FLEET FOXES – Shore

35) PETE YORN – Sings The Classics

36) Manchester Orchestra – Million Masks of God

37) COUNTING CROWS – Butter Miracle, Suite One EP

38) KACEY MUSGRAVES – Star-Crossed

39) BILLY IDOL – The Roadside EP

40) Christone Kingfish Ingram – 662

41) The Connells – Steadman’s Wake

42) LOS LOBOS – Native Sons

43) Olivia Rodrigo – SOUR

44) JADE BIRD – Different Kinds Of Light

45) JOHN MAYER – Sob Rock

46) COURTNEY BARNETT – Things Take Time, Take Time

47) LAKE STREET DIVE – Obviously

48) THE KILLERS – Pressure Machine

49) PAUL WELLER – Fat Pop

50) Middle Kids – Today We’re The Greatest

51) BLEACHERS – Take The Sadness Out Of Saturday Night

52) Tedeschi Trucks Band – Layla Revisited (Live at Lockn’)

53) LIZ PHAIR – Soberish

54) REAL ESTATE – Half A Human EP

55) girl in red – If I Could Make It Go Quiet

56) PARQUET COURTS – Sympathy For Life

57) KINGS OF LEON – When You See Yourself

58) NOEL GALLAGHER – Back The Way We Came: Vol. 1

59) DAMON ALBARN – The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows

60) NOAH GUNDERSEN – A Pillar Of Salt

61) CHVRCHES – Screen Violence

62) LUCY DACUS – Home Video

63) AMY HELM – What The Flood Leaves Behind

64) DAVID BOWIE – Toy

65) STRAND OF OAKS – In Heaven

66) THE HOLD STEADY – Open Door Policy

67) DINOSAUR JR – Sweep It Into Space

68) ANI DiFRANCO – Revolutionary Love

69) Silk Sonic – An Evening with Silk Sonic

70) HELADO NEGRO – Far In

71) HISS GOLDEN MESSENGER – Quietly Blowing It

72) Oliver Wood – Always Smilin’

73) TASH NEAL – Charge It To The Game!

74) THE BLACK CROWES – Shake Your Money Maker (30th anniversary edition)

75) THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES – When God Was Great

76) PAUL McCARTNEY – McCartney III – Imagined

77) JOHNNY MARR – Fever Dreams Pts 1-4

78) ANDERSON EAST – Maybe We Never Die

79) NEAL FRANCIS – In Plain Sight

80) JACK WHITE – Call Of Duty: Vanguard sndtrk

81) NINA SIMONE – Feeling Good: Her Greatest Hits and Remixes

82) LUCERO – When You Found Me

83) Samantha Fish – Faster

84) THE BAMBOOS – Hard Up

85) REBELUTION – In The Moment

86) WEEZER – Van Weezer

87) DAVE GAHAN and THE SOULSAVERS – Imposter

88) LUKAS NELSON and PROMISE OF THE REAL – A Few Stars Apart

89) JOSÉ GONZÁLEZ – Local Valley

90) IDA MAE – Click Click Domino

90.5) JOCELYN and CHRIS – Favorite Ghosts