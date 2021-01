Top 90 of 2020: 60-90.5

60. ELEPHANT STONE – Hollow

61. HAZEL ENGLISH – Wake UP!

62. BAKAR – Will You Be My Yellow

63. CAAMP – By And By

64. JEFF TWEEDY – Love Is The King

65. GREEN DAY – Father Of All…

66. THE JADED HEARTS CLUB – You’ve Always Been Here

67. DEEP SEA DIVER – Impossible Weight

68. MT. JOY – Rearrange Us

69. WAXAHATCHEE – Saint Cloud

70. Bob Dylan – Rough and Wild Ways

71. WEBB WILDER – Night Without Love

72. MATT BERNINGER – Serpentine Prison

73. STEVE FORBERT – Early Morning Rain

74. PHISH – Sigma Oasis

75. beabadoobee – Fake It Flowers

76. CHUCK PROPHET – The Land That Time Forgot

77. MARCUS KING – El Dorado

78. OVERCOATS – The Fight

79. KHRUANGBIN and LEON BRIDGES – Texas Sun

80. THE MENZINGERS – From Exile

81. FUTURE ISLANDS – As Long As You Are

82. JAMES MADDOCK – No Time To Cry

83. THAO and THE GET DOWN STAY DOWN – Temple

84. FONTAINES DC – A Hero’s Death

85. RUFUS WAINWRIGHT – Unfollow The Rules

86. THE SMASHING PUMPKINS – CYR

87. RAYE ZARAGOZA – Woman In Color

88. ALGIERS – There Is No Year

89. THE LONE BELLOW – Half Moon Light

90. THE SECRET SISTERS – Saturn Return

90.5. TEMPLES – Hot Motion